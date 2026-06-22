Floridia, trovato morto in auto nelle campagne: si indaga sulle cause



FLORIDIA (SR) – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina dai Carabinieri della Tenenza di Floridia. Il giovane si trovava all’interno della sua automobile nelle campagne floridiane. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Rilievi in corso, Procura apre un’inchiesta

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. La Procura di Siracusa ha comunque aperto un’inchiesta per comprendere le cause e le circostanze della morte dell’uomo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sono in corso accertamenti per chiarire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o se vi siano altri elementi da valutare.