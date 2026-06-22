Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca, Floridia, Sicilia

Floridia, trovato morto in auto nelle campagne: si indaga sulle cause

Carabinieri sul posto per i rilievi, aperta inchiesta della Procura
Redazione0 Comments1 Min Read


FLORIDIA (SR) – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina dai Carabinieri della Tenenza di Floridia. Il giovane si trovava all’interno della sua automobile nelle campagne floridiane. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Rilievi in corso, Procura apre un’inchiesta

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. La Procura di Siracusa ha comunque aperto un’inchiesta per comprendere le cause e le circostanze della morte dell’uomo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sono in corso accertamenti per chiarire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o se vi siano altri elementi da valutare.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts