Pallanuoto, Ortigia: Stefano Piccardo lascia la panchina

Si chiude un’epoca sulla panchina del Circolo Canottieri Ortigia 1928. Dopo nove stagioni ricche di successi e traguardi storici, Stefano Piccardo lascia il ruolo di allenatore della prima squadra biancoverde per assumere una nuova e strategica funzione all’interno del club: quella di direttore sportivo.

La decisione nasce dall’impossibilità, per motivi familiari, di garantire una presenza costante a bordo vasca. Una scelta difficile, ma che non interrompe il forte legame costruito negli anni tra il tecnico ligure e la società siracusana. Piccardo continuerà infatti a essere una figura centrale nel progetto Ortigia, occupandosi della costruzione del roster per la prossima stagione, della selezione del nuovo allenatore e del consolidamento del percorso dedicato ai giovani talenti, avviato negli ultimi anni.

Il bilancio della sua esperienza sulla panchina biancoverde è straordinario. Sotto la sua guida, l’Ortigia ha raggiunto risultati mai ottenuti prima nella propria storia: il terzo posto in campionato, una finale di Coppa Italia, la qualificazione alla Champions League, due semifinali e una finale di Euro Cup – quest’ultima poi annullata a causa della pandemia di Covid-19 – oltre alla conquista di due scudetti Under 20.

Un ciclo vincente che ha contribuito a elevare il prestigio del club a livello nazionale e internazionale, lasciando un segno profondo nella pallanuoto siciliana. Ora per Piccardo si apre una nuova sfida, quella della direzione sportiva, nella quale metterà a disposizione esperienza, competenze e conoscenza dell’ambiente per costruire una squadra competitiva e capace di mantenere l’identità di gioco che ha caratterizzato l’Ortigia negli ultimi anni.

«Termino questa mia avventura con le lacrime agli occhi per le emozioni che abbiamo vissuto insieme in questi lunghi nove anni, pieni di tante cose e di tanto lavoro – ha dichiarato Piccardo –. Avrò modo, nelle prossime ore, di esprimere al meglio e in modo più esteso tutte le emozioni e i ringraziamenti che sento di dover esternare. Sono contento del legame che si è creato con questa magnifica terra e con questa società, e sono contento di poter continuare a dare una mano in un’altra veste, con l’obiettivo di dare più forza e continuità al progetto del club e alle sue ambizioni».