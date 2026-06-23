Ortigia pallanuoto: il tecnico Koljanin è il successore di Picardo

Il nuovo allenatore dell’Ortigia pallanuoto è il croato Hrvoje Koljanin. Classe 1982, dopo aver militato da giocatore nelle file di Jadran, Mladost, Paok, Falaio Paliro e Olympiacos, Koljanin ha intrapreso la carriera da allenatore molto giovane, iniziando proprio all’Olympiacos come vice di Thodoris Vlachos, con il quale, nel 2017/2018, ha vinto la Champions League. Nel 2018 diventa allenatore del Vouliagmeni, incarico che ricopre fino al 2022. Terminata la parentesi greca, passa allo Jug, dove per un anno torna a ricoprire il ruolo di vice allenatore della prima squadra e di primo allenatore delle formazioni giovanili. Nel 2023, il passaggio più importante: Hrvoje torna all’Olympiacos in veste di allenatore della prima squadra. Con la blasonata formazione greca centra due volte il “double”, vincendo due campionati e due coppe nazionali, e conquista anche il terzo posto in Champions League nel 2024. Nel 2025, lascia la panchina dei greci e si dedica al ruolo di tecnico dell’Under 18 della nazionale croata, incarico che ricopre dal 2017.

“Sono molto contento – ha detto Koljanin – e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È una nuova esperienza per me e spero di poter continuare a lavorare con successo, proprio come ha fatto Stefano prima di me. Allenare in un nuovo Paese e in un nuovo campionato rappresenta, di per sé, una bella sfida. So che l’Ortigia è una società ben organizzata e che, tra le sue fila, ci sono tanti giovani giocatori, desiderosi di mettersi in mostra. Questo per me sarà un aspetto molto importante. Desidero ringraziare la dirigenza e Stefano Piccardo per la fiducia. Ci vediamo presto, tifosi dell’Ortigia!”.