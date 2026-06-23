Voto di scambio mafioso, arrestato il sindaco di Spadafora

SPADAFORA (ME) – Arrestato per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso il sindaco di Spadafora, Letterio Pistone, eletto nel giugno 2024 con una lista civica. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Stesso provvedimento per due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui al clan dei Barcellonesi.

Il patto elettorale

Secondo l’accusa, Pistone avrebbe ottenuto sostegno elettorale dai due indagati in occasione delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024. I fratelli avrebbero procurato voti facendo leva sulla loro influenza e sulla percezione della vicinanza alla criminalità organizzata.

Favori dopo l’elezione

L’indagine della Dda avrebbe documentato una serie di atti amministrativi adottati dal sindaco dopo l’elezione, in favore dei due arrestati: assegnazioni di parcheggi pubblici su aree pertinenziali di immobili privati, sgravi e agevolazioni fiscali sull’Imu, procedure agevolate per l’acquisizione di documentazione amministrativa e cambi di destinazione d’uso di immobili.