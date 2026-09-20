Lentini, emergenza acqua: Fratelli d’Italia raccoglie firme

LENTINI – La crisi idrica continua a creare disagi ai cittadini di Lentini. La carenza d’acqua, ormai prolungata, sta rendendo difficoltosa la vita quotidiana di numerose famiglie, che chiedono risposte e interventi concreti.

Per raccogliere le segnalazioni dei residenti e sollecitare una soluzione al problema, il Circolo di Fratelli d’Italia di Lentini ha organizzato un banchetto informativo con raccolta firme.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 25, alle ore 17, in piazza Alemagna, Largo Chiesa della Campana.

A sostenere l’iniziativa è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, l’avvocata Rossana Fangano, che ha evidenziato la gravità della situazione.

“Questa emergenza è ormai diventata invivibile e ha provocato una stanchezza continua nella popolazione. Siamo nel 2026 e deve essere garantita l’acqua”, ha dichiarato Fangano.

La consigliera ha inoltre sottolineato che l’accesso all’acqua rappresenta un diritto fondamentale per i cittadini, soprattutto considerando il pagamento delle imposte e delle tariffe relative ai servizi.

Per affrontare la questione sul piano istituzionale, Fangano ha protocollato alcune PEC con la richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto e di organizzare un incontro con i gestori del servizio idrico. L’obiettivo è fare chiarezza sulle cause dei disservizi e individuare le soluzioni necessarie.

Il Circolo di Fratelli d’Italia invita la cittadinanza a partecipare alla raccolta firme per chiedere interventi immediati e il ripristino di un servizio essenziale.

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