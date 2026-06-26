Fondi A.e.r.c.a., Zappulla replica a Mangiafico: “Cerca visibilità, Carta ha destinato 2 milioni all’Arpa”

Siracusa – Marco Zappulla, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa ed esponente di Grande Sicilia, risponde alle critiche dell’ex presidente del Consiglio provinciale Michele Mangiafico nei confronti del deputato regionale Giuseppe Carta sull’utilizzo dei fondi A.e.r.c.a.

“Carta unico a destinare 2 milioni all’Arpa”

“L’unico deputato ad aver destinato due milioni di euro per il rilancio dell’Arpa è stato l’On. Giuseppe Carta, che dal primo momento ha posto al centro della sua azione politica la salute dei cittadini e del territorio con una costante richiesta di rafforzamento dei controlli ambientali. E questo dovrebbe saperlo l’ex presidente del Consiglio provinciale dell’UDC, Michele Mangiafico, appena fuoriuscito da Fratelli d’Italia e nipote del sindaco di Priolo”, attacca Zappulla.

Le precisazioni sui fondi e sul ddl La Vardera

L’assessore entra nel merito delle perplessità sollevate da Mangiafico. “Il disegno di legge presentato dall’onorevole La Vardera riguarda materie sanitarie: l’iter legislativo coinvolge la VI Commissione dell’ARS, mentre la Commissione Ambiente è chiamata solo in parte. In secondo luogo, i contributi sono stati destinati ai Comuni dell’area A.e.r.c.a. siracusana – Solarino, Floridia, Siracusa, Priolo Gargallo e Augusta, non solo Melilli – per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, con lo scopo di rilanciare territori che hanno pagato il prezzo dell’isolamento dovuto a discariche abusive, impianti inquinanti e nauseabondi”.

Arpa: “Assunti solo 15 su 2 milioni stanziati”

Zappulla punta il dito sulla gestione dei fondi Arpa: “A fronte dei due milioni ottenuti grazie all’On. Carta, sono state assunte solo quindici unità. Di fatto è stato usato solo la metà di quanto concesso. Capiremo presto, in commissione ambiente, come le somme siano state impiegate e quali risultati raggiunti”.

“Mangiafico ha pensato ad altre dinamiche politiche”

Sul fronte della prevenzione sanitaria e del contrasto all’inquinamento, l’assessore invita ad analizzare l’Accordo di Programma tra Stato e Regione, le attività di monitoraggio ambientale e le prescrizioni previste dalle autorizzazioni integrate ambientali (AIA). “Basta verificare chi ha partecipato ai tavoli istituzionali e chi, invece, ha pensato bene di puntare su altre dinamiche politiche”, conclude Zappulla, ribadendo la disponibilità di Grande Sicilia e dell’On. Carta “a confrontarsi in qualsiasi momento, con spirito di collaborazione e rispetto reciproco, per dissolvere qualsiasi dubbio”.

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