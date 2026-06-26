Auteri: “2,2 milioni per screening oncologici e 2 milioni per Arpa Siracusa”

Melilli (SR) – “La tutela della salute dei cittadini non si costruisce con gli slogan, ma con una programmazione che parte dall’ascolto del territorio e si traduce in norme e risorse concrete”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, a margine della riunione a Melilli della IV Commissione Ambiente dell’ARS sulle problematiche ambientali dei comuni A.e.r.c.a.

2,2 milioni per gli screening oncologici

Auteri ricorda i due interventi inseriti nelle ultime manovre finanziarie regionali, con comune denominatore la prevenzione sanitaria e il rafforzamento dei controlli ambientali nel Siracusano. “Con la Finanziaria regionale 2026 abbiamo inserito un mio emendamento – comma 9 dell’articolo 11 – che stanzia 2 milioni e 200 mila euro a favore dei Comuni siciliani che ospitano aree industriali e hanno già attivato programmi di screening oncologico. Le risorse serviranno a potenziare le indagini oncologiche e il monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni che vivono in territori particolarmente esposti ai rischi ambientali”.

Il parlamentare regionale sottolinea che la misura nasce dalla conoscenza diretta delle criticità del territorio. “Abbiamo pensato a questa norma già nel dicembre 2025, quando è stata approvata la Finanziaria, perché conosciamo bene le preoccupazioni delle comunità che vivono accanto ai poli industriali. La prevenzione rappresenta il primo strumento di tutela della salute”.

2 milioni per Arpa Siracusa: il percorso dal 2024

Auteri ricorda che il provvedimento rappresenta solo un tassello di un percorso iniziato nel 2024. “Già due anni fa, insieme all’allora assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana, abbiamo effettuato sopralluoghi e incontri direttamente nella sede di Arpa Siracusa, riscontrando una situazione estremamente critica sotto il profilo organizzativo e delle risorse disponibili. Da quel momento è iniziato un lavoro costante con gli uffici regionali e con i parlamentari del territorio per individuare le soluzioni necessarie a rafforzare l’Agenzia”.

Da quel percorso è nato un ulteriore intervento finanziario. “Grazie a un mio emendamento sono stati stanziati 2 milioni di euro per il potenziamento di Arpa Siracusa. Le risorse sono destinate al rafforzamento del personale, all’assunzione di nuovi tecnici specializzati e all’acquisto di mezzi e strumenti per intensificare i controlli ambientali nell’area industriale siracusana”.

“Controllo ambientale e prevenzione sanitaria insieme”

Auteri conclude sottolineando la logica dei provvedimenti. “Da un lato abbiamo rafforzato chi deve controllare l’ambiente, dall’altro abbiamo destinato risorse ai Comuni per intensificare gli screening oncologici. Controllo ambientale e prevenzione sanitaria devono procedere insieme, perché solo così è possibile dare risposte concrete ai cittadini. Continueremo a lavorare affinché il territorio siracusano possa disporre di strumenti sempre più efficaci per il monitoraggio ambientale e per la tutela della salute pubblica. Sono risultati che non nascono in pochi mesi, ma da un lavoro iniziato anni fa e portato avanti con determinazione”.