Tragedia durante i festeggiamenti patronali: muore il maestro Tony Rusch

PALAZZOLO ACREIDE (SR) – La serata di apertura dei festeggiamenti patronali in onore di San Paolo Apostolo si è trasformata in tragedia. Il maestro Tony Rusch, direttore artistico dello spettacolo “Performance Dance” della scuola di ballo Too Much Club, è deceduto ieri sera a causa di un malore improvviso, subito dopo la sua esibizione in piazza.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico presente sul posto. Il maestro Rusch si è spento davanti alla comunità riunita per la festa, lasciando sgomenti familiari, allievi e cittadini.

Festeggiamenti sospesi

In segno di lutto, il Comitato dei Festeggiamenti di San Paolo Apostolo ha immediatamente disposto la sospensione dell’accensione delle luminarie e della facciata della Basilica, che resteranno spente anche oggi. Annullati anche i fuochi d’artificio previsti a conclusione della serata.

“Fino all’ultimo ha vissuto con passione la sua arte, condividendola con i più giovani e trasmettendo loro talento, dedizione e umanità”, ha dichiarato don Marco Politini, arciprete della Basilica di San Paolo.

Il cordoglio della comunità

“A nome mio personale, del Comitato e di tutta la comunità parrocchiale, esprimo il più profondo dolore per questa tragedia”, ha aggiunto il sacerdote. “Una serata segnata dalla gioia e dalla bellezza dello stare insieme si è improvvisamente trasformata in un momento di sgomento e profonda amarezza”.

La comunità parrocchiale ha espresso unanime cordoglio alla famiglia, ai cari e agli allievi del maestro Rusch.

Messa di suffragio

Questa sera, alle ore 18.00, nella Basilica di San Paolo si celebrerà la Santa Messa di suffragio in memoria del piccolo Vincenzo Lantieri, a due anni dalla tragica scomparsa. Durante la celebrazione verrà ricordato anche il maestro Tony Rusch.

“Nella certezza della fede cristiana, sappiamo che neppure la morte può separarci dall’amore di Dio manifestato in Cristo Gesù”, ha concluso don Politini.

Sac. Marco Politini – Arciprete

Comitato dei Festeggiamenti di San Paolo Apostolo