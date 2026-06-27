Polizia Provinciale al servizio dell’Air Show di Noto

SIRACUSA – La Polizia Provinciale di Siracusa parteciperà al dispositivo di sicurezza predisposto per l’Air Show delle Frecce Tricolori in programma a Noto. L’evento, che richiamerà migliaia di spettatori, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siracusana.

Operazione coordinata

Gli agenti della Polizia Provinciale opereranno in sinergia con tutte le Forze di Polizia e le Istituzioni coinvolte per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la tutela della sicurezza pubblica.

“La presenza della Polizia Provinciale in un evento di tale rilevanza conferma il ruolo sempre più centrale del Corpo quale presidio di prossimità e di sicurezza al servizio delle comunità locali”, ha dichiarato il comandante Daniel Amato, esprimendo soddisfazione per il coinvolgimento del Comando.

L’impegno della Provincia

Il vice presidente della Provincia e consigliere provinciale delegato, Pietro Rosa, ha sottolineato l’importanza strategica del Corpo: “L’Amministrazione Provinciale crede fortemente nel valore della Polizia Provinciale quale presidio territoriale, con una particolare attenzione alla zona sud della provincia, che merita costante presenza istituzionale e investimenti in termini di sicurezza e vicinanza ai cittadini”.

Rosa ha inoltre ringraziato “il personale della Polizia Provinciale per lo spirito collaborativo e l’impegno e il comandante Daniel Amato per la visione strategica e la forza di credere in un Comando che va avanti tra tante difficoltà con un profondo senso di lealtà alla comunità territoriale servita”.

Presidio per il territorio

La partecipazione al dispositivo di sicurezza dell’Air Show conferma l’impegno del Comando di Polizia Provinciale nel garantire professionalità, collaborazione interistituzionale e presenza sul territorio, nonostante le difficoltà istituzionali e organizzative, contribuendo al successo di una manifestazione destinata a rappresentare uno dei momenti più significativi per la promozione delle eccellenze della provincia di Siracusa.