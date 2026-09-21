Maschere del Teatro italiano 2026: vince l’Antigone di Carsen

Definito l’Oscar del teatro e il massimo riconoscimento per la scena teatrale e quest’anno “Maschere del Teatro italiano 2026” va all’Antigone, opera diretta dal regista canadese Robert Carsen.

Un riconoscimento come migliore spettacolo teatrale di prosa “Da festeggiare – dice il sindaco Francesco Italia – Non è il primo premio che l’Inda riceve e siamo felici, onorati e questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto bene abbiamo fatto in questi anni“.

Il regista Carsen ha ricevuto il premio parlando della libertà di fare teatro “Abbiamo la libertà di farlo in questa nostra democrazia, che dobbiamo proteggere. Il teatro è celebrazione della vita, ma serve anche a tutto questo“.

Miglior spettacolo di prosa della stagione l’Antigone, interpretata da Camilla Semino Favro, è stata premiata nella cornice del Teatro Argentina a Roma. Durante la serata sono stati assegnati anche i riconoscimenti alle varie categorie della prosa come alla miglior regia andato ad Arturo Cirillo per Le false confidenze; miglior attore Claudio Di Palma, per Sabato, domenica e lunedì; migliore attrice protagonista Federica Di Martino, per Lungo viaggio verso la notte.

I vincitori hanno festeggiato con in mano la maschera in acciaio su una pietra lavica dell’Etna ideata dall’artigiano Paolo Gambardella.