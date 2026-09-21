RSA di Lentini, Auteri: «Segnalati casi di scabbia, controlli in tutte le strutture private»

Controlli sulle condizioni di salute degli ospiti della RSA di Lentini, verifiche sull’assistenza prestata all’interno della struttura e accertamenti sulla presenza di medici dell’Asp nelle strutture sanitarie private. Sono questi gli interventi annunciati dal deputato regionale Carlo Auteri, che afferma di aver ricevuto segnalazioni e documentazione relative a presunte criticità sanitarie e gestionali.

«Sto ricevendo segnalazioni estremamente preoccupanti sulle condizioni di alcuni pazienti della RSA di Lentini», dichiara Auteri. Secondo quanto riferito dal parlamentare, alcune persone sarebbero arrivate al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini con infezioni, piaghe e altre problematiche sanitarie. Tra le segnalazioni citate figurerebbero anche presunti casi di scabbia.

Le circostanze, sottolinea il deputato, dovranno essere verificate dagli organismi competenti attraverso accertamenti puntuali e documentati. Auteri riferisce inoltre di aver acquisito documentazione sanitaria relativa ad alcuni pazienti giunti in ospedale e chiede di fare luce sulle condizioni assistenziali garantite nella RSA.

«Parliamo di persone fragili, spesso non autosufficienti, che hanno diritto a cure adeguate e a condizioni di assistenza dignitose», afferma il deputato regionale. «È necessario verificare lo stato di salute degli ospiti, l’organizzazione dell’assistenza e l’eventuale presenza di carenze che possano aver inciso sulle loro condizioni».

Verifiche sui medici ASP nelle strutture private

Tra gli aspetti segnalati da Auteri ci sono anche gli eventuali rapporti professionali tra medici dell’Asp e strutture sanitarie private. Il deputato annuncia la richiesta di verificare gli incarichi svolti, la compatibilità delle attività professionali con le disposizioni vigenti e la regolarità dei rapporti.

«Chiederò che venga verificata l’eventuale presenza di medici dell’Asp in queste realtà, con quali incarichi operino e se le attività svolte siano compatibili con le norme», sottolinea Auteri. «Non si tratta di anticipare giudizi, ma di accertare i fatti e garantire la massima trasparenza».

Gli elementi raccolti, secondo quanto annunciato, potrebbero essere sottoposti anche alle forze dell’ordine per gli approfondimenti relativi agli aspetti sanitari, organizzativi e gestionali.

Segnalazioni anche in altre strutture private della provincia

La vicenda, secondo il deputato regionale, non riguarderebbe soltanto la RSA di Lentini. Auteri afferma di aver ricevuto documenti e testimonianze riferiti ad altre strutture private della provincia di Siracusa.

Nelle segnalazioni sarebbero state prospettate possibili carenze negli organici, retribuzioni ritenute inadeguate e anomalie contrattuali. Si tratta, precisa il parlamentare, di elementi che dovranno essere verificati e che, al momento, non possono essere considerati accertati.

«Mi stanno arrivando informazioni anche su altre strutture», dichiara Auteri. «Si parla di personale insufficiente rispetto alle esigenze dei pazienti, lavoratori sottopagati e contratti che meritano verifiche approfondite. Se queste segnalazioni dovessero trovare conferma, il problema riguarderebbe sia i diritti dei lavoratori sia la qualità dell’assistenza».

Auteri: «La salute dei pazienti e la dignità dei lavoratori prima di tutto»

Il deputato regionale chiede quindi un esame complessivo delle situazioni segnalate, con particolare attenzione alla presenza del personale sanitario, alle condizioni degli ospiti, all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle strutture.

«Affrontare questioni di questa delicatezza richiede coraggio, ma non possiamo voltarci dall’altra parte», conclude Auteri. «Continuerò a raccogliere documenti e a chiedere controlli nelle sedi competenti. La salute dei pazienti e la dignità dei lavoratori devono venire prima di tutto. Se ci sono irregolarità, devono emergere e devono essere affrontate».