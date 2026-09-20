Tamponamento sull’A29 a Isola delle Femmine: sei veicoli

Occhiello

Incidente questo pomeriggio lungo l’A29, in direzione Palermo, all’altezza di Isola delle Femmine. Secondo le prime informazioni, alcune persone hanno riportato ferite lievi e non si registrano conseguenze gravi; sono in corso gli accertamenti.

L’incidente tra le gallerie

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo l’autostrada A29, in direzione Palermo, all’altezza di Isola delle Femmine, intorno alle 17.30 e tra le gallerie.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento a catena con sei veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente non è ancora definitiva e resta oggetto di accertamento.

Feriti lievi, nessuna conseguenza grave secondo le prime informazioni

Alcune persone hanno riportato ferite lievi. Secondo le prime informazioni, non si registrano conseguenze gravi. Il numero definitivo delle persone ferite resta tuttavia ancora da accertare.

Rallentamenti e code fino a Carini

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e lunghe code lungo l’autostrada fino a Carini.

I rilievi della Polizia stradale

La Polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e definire il bilancio delle persone coinvolte.