Pallamano, l’Aretusa vince il derby di Siracusa: Albatro Nexgen battuta 31-21

Derby senza storia al Palacradina
La Pallamano Aretusa conquista il derby siracusano contro la Teamnetwork Albatro Nexgen nella prima giornata della Serie A Silver 2026/27. Al Palacradina “Pino Corso” la formazione guidata da Sergio Vilageliu si impone con il punteggio di 31-21, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 17-10.
L’Aretusa prende il controllo della partita fin dalle prime battute. Maggiore fisicità, convinzione e organizzazione consentono alla squadra ospite di indirizzare subito il match. L’Albatro fatica a trovare le contromisure e, soprattutto nella prima frazione, concede troppi spazi agli attaccanti avversari.
Gli avanti dell’Aretusa riescono così a penetrare con facilità nella difesa dell’Albatro, costruendo progressivamente un vantaggio che arriva fino a sette reti all’intervallo.
La reazione dell’Albatro nella ripresa
Nel secondo tempo la squadra allenata da Lorenzo Martelli prova a rientrare in partita. Riccardo Giuffrida e Gianmarco Fontana guidano la reazione dell’Albatro, che approfitta anche di un lieve calo dell’Aretusa.
La formazione di Vilageliu, però, mantiene il controllo del gioco e riesce a gestire il vantaggio fino alla sirena finale. Il derby si chiude con dieci reti di differenza: Teamnetwork Albatro Nexgen-Aretusa 21-31.
Wermbter protagonista
Il titolo di MVP va a Federico Wermbter, portiere argentino di 29 anni arrivato in casa Aretusa la scorsa settimana. Il nuovo estremo difensore si mette subito in evidenza con una prestazione decisiva, caratterizzata da oltre 25 parate.
Wermbter contribuisce al successo anche in fase offensiva, realizzando una rete. Un esordio da protagonista per il portiere argentino, tra i principali artefici della vittoria dell’Aretusa nel derby.
Risultato
Teamnetwork Albatro Nexgen – Pallamano Aretusa 21-31
Primo tempo: 10-17
Marcatori
Teamnetwork Albatro Nexgen
Cacciatore 1, Giulietti, Malandrino, Calvo, Giuffrida 8, Pivato 2, Livoli, Pavani 3, Romano, De Vita, Bandiera 2, D’Alberti 1, Scollo, Sortino 4, Fontana, Schiavone.
Allenatore: Lorenzo Martelli
Pallamano Aretusa
Santoro 3, Blanco 2, Garofalo, Santandrea, Palestro, Zivillica, Attivelli, Panicola 3, Di Martino 3, Vila Vila 5, Giannone, Reale 3, Della Bina 4, Drechev 3, Burgio 4, Wermbter 1.
Allenatore: Sergio Vilageliu
Arbitri
Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.