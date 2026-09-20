Benedetta e Domitilla ritrovate in un negozio a San Cataldo: le due sorelle trasferite in una comunità protetta

Ritrovate dopo la scomparsa

Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state ritrovate il pomeriggio successivo all’interno di un negozio di abbigliamento.

Dopo il ritrovamento, le bambine sono state accompagnate in ambulanza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti sanitari. Al termine dei controlli sono state dimesse.

Successivamente, le due minori sono state trasferite in una comunità protetta, insieme agli altri quattro fratelli. I sei bambini vivevano con il padre.

Le indagini della Procura

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri e della Procura per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e verificando la sequenza degli eventi, con l’obiettivo di chiarire perché le bambine si trovassero nel negozio e per quanto tempo vi siano rimaste.

«Bisogna trovare riscontri alle dichiarazioni fin qui raccolte», hanno fatto sapere i Carabinieri.

Il racconto del padre

Intervistato dal Tgr Sicilia, il padre delle bambine, Alessandro Costanza, ha dichiarato: «I miei figli devono tornare da me al più presto possibile. È stata una marachella».

Secondo il racconto dell’uomo, il negozio sarebbe gestito da una donna di origine cinese che avrebbe rapporti con il genitore. Il padre ha inoltre riferito di aver ricevuto un messaggio audio dalla negoziante, nel quale la donna lo avvertiva della presenza delle bambine all’interno del locale: «Amore, le bambine sono qui, dentro il negozio».

L’uomo ha spiegato di essere convinto che le figlie fossero uscite dal negozio. «Invece la ragazza ha calato la saracinesca e loro erano ancora dentro», ha aggiunto.

Perché non è stato dato subito l’allarme

Rispondendo a una domanda sulla mancata chiamata immediata ai Carabinieri, il padre ha affermato: «Ho fatto un giro per cercarle, ho pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo».

Le sue dichiarazioni, così come quelle delle altre persone ascoltate, sono ora al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti in corso a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e a chiarire eventuali responsabilità.

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Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, sono state ritrovate in un negozio a San Cataldo dopo la scomparsa. Le due sorelle e gli altri quattro fratelli sono in comunità protetta.

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