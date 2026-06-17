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Ambiente

Miasmi nel Siracusano, Schifani: «Arpa sul posto da giorni»

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di seguire personalmente l’evolversi della vicenda, assicurando un costante monitoraggio delle condizioni ambientali e dei possibili rischi per la popolazione.

«Seguo personalmente e con grande attenzione quanto sta accadendo nel territorio del polo petrolchimico siracusano», ha affermato Schifani. «Sono in contatto costante con il direttore dell’Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, che è presente sul posto da giorni per condurre tutte le verifiche tecniche necessarie e valutare ogni profilo di rischio per la salute dei cittadini».

Secondo quanto riferito dal governatore, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sta portando avanti una serie di monitoraggi e accertamenti tecnici per individuare le cause delle emissioni odorigene e verificarne l’impatto sulla qualità dell’aria.

«Stiamo lavorando in stretto raccordo con le amministrazioni locali – ha aggiunto Schifani – ed entro questa sera riceverò da Arpa una relazione completa sulle attività svolte e sui risultati dei monitoraggi effettuati».

Un momento decisivo sarà rappresentato dalla riunione convocata per domani in Prefettura, durante la quale istituzioni e autorità competenti si confronteranno sulle misure da adottare nell’immediato per affrontare l’emergenza e garantire maggiori tutele ai residenti.

By Francesco Nania

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