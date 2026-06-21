Morte di Davis: la Procura ha aperto un’inchiesta

SIRACUSA – La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente stradale costato la vita a Davis Aloschi, quindicenne siracusano e allievo della Accademia Teatro alla Scala, deceduto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno a causa delle lesioni riportate nello scontro tra due motociclette avvenuto in viale Epipoli.

Acquisite le immagini di videosorveglianza

Gli investigatori della Polizia municipale stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza delle zone limitrofe e verificando la documentazione dei mezzi coinvolti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Viaggiava come passeggero, due feriti gravi

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava come passeggero su una moto 125 guidata da un amico quando è avvenuta la collisione con una moto di cilindrata superiore. Davis è deceduto poco dopo l’impatto. L’amico che guidava la 125 è ricoverato in Ortopedia all’Ospedale Umberto I, mentre il conducente dell’altra moto, un diciottenne, si trova in Rianimazione.