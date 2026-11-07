Nasce a Palermo l’associazione “Alessia, Joshua e…”: solidarietà e ricerca contro i tumori pediatrici

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PALERMO – Trasformare un profondo dolore personale in una missione collettiva di vita, solidarietà e speranza. Con questo spirito nasce a Palermo l’associazione “Alessia, Joshua e… Aps – Per la vita, la ricerca e la speranza”, un’organizzazione no-profit interamente dedicata alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici e al sostegno continuo della ricerca oncologica.

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Il progetto porta nel nome la memoria di Alessia, scomparsa a soli 8 anni, e di Joshua, che si è spento all’età di 13 anni. I tre puntini di sospensione integrati nella denominazione ufficiale rappresentano simbolicamente tutti i bambini e gli adolescenti che hanno affrontato o stanno lottando contro una patologia oncologica.

Sensibilizzazione, scuole e sostegno concreto alle famiglie

L’associazione si propone come punto di riferimento sul territorio regionale e nazionale attraverso un ampio programma di attività. Tra gli obiettivi prioritari figurano la promozione di campagne di sensibilizzazione sui tumori infantili, l’organizzazione di eventi benefici, percorsi educativi all’interno degli istituti scolastici e raccolte fondi destinate ai centri di ricerca specializzati.

Accanto all’attività scientifica e divulgativa, l’Aps intende offrire un supporto pratico e psicologico ai nuclei familiari dei piccoli pazienti, sviluppando una rete sinergica di collaborazione con strutture ospedaliere, istituzioni universitarie, enti locali e realtà del terzo settore.

I promotori dell’iniziativa hanno ribadito la centralità del valore comunitario della nuova realtà:

«Nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola davanti alla malattia di un figlio. Vogliamo che dal ricordo nascano solidarietà, attenzione e nuove opportunità per i bambini e le loro famiglie».

L’avvio dell’associazione rappresenta un importante tassello per il rafforzamento della rete di solidarietà sociale e sanitaria in Sicilia, offrendo strumenti concreti per affiancare la medicina oncologica e supportare le comunità colpite da queste complesse patologie.

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