Nastro Rosa Tour 2026: tre giorni di eventi a Siracusa

Prosegue a Siracusa la tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il Giro dell’Italia a Vela, che fino al 23 giugno animerà il Villaggio della Vela allestito presso il Molo Zanagora – Foro Emanuele I con un ricco programma di appuntamenti gratuiti e aperti a cittadini, turisti e appassionati.

La manifestazione, che coniuga sport, cultura, formazione e promozione del territorio, propone incontri istituzionali, attività divulgative dedicate ai giovani, spettacoli musicali, cinema e momenti di orientamento professionale legati al mondo del mare.

Domenica 21 giugno

La giornata si aprirà con le attività di orientamento curate dalla Marina Militare presso il Villaggio della Vela. Dalle 10 alle 13 e successivamente dalle 17 alle 18, i visitatori potranno approfondire le opportunità formative e professionali offerte dal settore marittimo.

Alle 18.30, sul palco del Villaggio della Vela, sono previsti gli interventi del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e del Capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco.

Spazio poi alla cultura con il talk in programma dalle 20.30 alle 21 dedicato al Garam Masala Festival. A raccontare la nascita e l’evoluzione dell’evento musicale e culturale siciliano sarà il presidente dell’associazione Garam Masala, Ettore Sessa.

La serata si concluderà alle 21.30 con le esibizioni di gruppi musicali organizzate in collaborazione con l’associazione Garam Masala.

Lunedì 22 giugno

Anche lunedì proseguiranno gli incontri di orientamento della Marina Militare, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Alle 19 il Villaggio della Vela ospiterà la presentazione del volume “Il Diario di Bordo 2025”, pubblicato da Giunti, che ripercorre i momenti più significativi dell’ultima edizione del Tour.

Alle 21.30 appuntamento con il cinema grazie alla proiezione del docufilm “I Cacciatori del Cielo” (2023), diretto da Mario Vitale. Il film racconta le origini dell’aviazione militare italiana attraverso le vicende dei suoi protagonisti e delle loro imprese.

Martedì 23 giugno

La giornata conclusiva sarà dedicata in larga parte al Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia.

Dalle 10 alle 13 si svolgeranno attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con percorsi dedicati all’esplorazione, alla biologia marina e all’utilizzo di visori per la realtà aumentata. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, le attività proseguiranno presso la Capitaneria di Porto di Siracusa.

Per partecipare ai workshop del Progetto Giovani è necessario prenotarsi preventivamente attraverso il portale del Nastro Rosa Tour.

Alle 18 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo, curato da Veronica Maya.

Dalle 19.30 la Banda dell’Aeronautica Militare aprirà la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori della tappa, mentre alle 20 prenderà il via la cerimonia ufficiale di chiusura e premiazione.

Un evento che unisce sport, mare e territori

Organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si svolge con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI.

Considerato un appuntamento unico nel panorama velico internazionale, il Tour rappresenta un viaggio lungo le coste italiane che promuove i valori del mare, dello sport e della cultura marinara. Attraverso la vela, la Marina Militare diffonde principi quali disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

La competizione si articola in tre discipline spettacolari: l’Offshore, con le navigazioni d’altura a bordo dei moderni Figaro Bénéteau 3 dotati di foil; l’Inshore, con le regate costiere sui veloci Waszp; e il Board, rappresentato dalle evoluzioni del Wing Foil, che offre uno spettacolo ravvicinato al pubblico lungo le spiagge e i litorali delle città ospitanti.