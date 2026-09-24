Nuova viabilità a Siracusa: ok unanime del Consiglio al collegamento tra SS 124 e Viale Epipoli

Svolta per la mobilità cittadina e l’accesso al nuovo ospedale. Soddisfazione dei gruppi consiliari per la convergenza tra maggioranza e opposizione.

SIRACUSA – Passaggio strategico in Consiglio comunale per la viabilità e la viabilità infrastrutturale della città di Siracusa. Nella seduta del 23 Settembre, l’Aula ha approvato all’unanimità l’Ordine del giorno unificato presentato dai gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Forza Italia, relativo alla realizzazione del nuovo ingresso in città dalla Statale 124 con il diretto collegamento a Viale Epipoli.

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Un’infrastruttura chiave per il nuovo ospedale e il traffico urbano

L’opera si prefigge una duplice funzione strategica per l’assetto urbano: da una parte garantire un’arteria di collegamento altamente funzionale al futuro polo ospedaliero, dall’altra contribuire in modo incisivo alla decongestione del flusso veicolare, snellendo il traffico nei punti critici d’accesso alla città.

Paolo Romano: “L’indirizzo politico diventi opera concreta”

In una nota congiunta diffusa il 24 Settembre, Paolo Romano insieme ai rappresentanti dei gruppi proponenti ha espresso grande compiacimento per l’esito della votazione:

“L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale rappresenta un segnale importante e testimonia come, di fronte a opere strategiche per il futuro di Siracusa, sia possibile trovare una convergenza ampia nell’interesse della comunità. Adesso è fondamentale che questo indirizzo politico-amministrativo possa tradursi in un progetto concreto e, soprattutto, in un’opera realizzata.”

Romano ha ribadito la necessità di tradurre la visione strategica della mobilità in un cantiere effettivo, sottolineando che Fratelli d’Italia e Forza Italia monitoreranno da vicino i prossimi passaggi dell’iter burocratico-amministrativo affinché l’indirizzo espresso dall’Aula trovi piena esecuzione.

A conclusione della nota, è stato espresso un ringraziamento sia ai consiglieri proponenti di FdI e FI per l’iniziativa, sia a tutti i componenti dell’Assise cittadina – di maggioranza e opposizione – che con il loro voto favorevole hanno dimostrato la capacità della politica locale di fare squadra sugli obiettivi prioritari per la comunità siracusana.