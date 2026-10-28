Palermo record di turisti: 1,4 milioni di presenze nei primi 6 mesi del 2026. Boom di stranieri e spesa digitale al top in Italia

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\PALERMO – Palermo si conferma una destinazione turistica di primo piano nello scacchiere internazionale. Nei primi sei mesi del 2026, la capoluogo siciliano ha registrato oltre 1 milione e 400 mila presenze turistiche, evidenziando una crescita nettissima della quota di visitatori stranieri. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Osservatorio turistico della Regione Siciliana.

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Presenze estere al 70%: volano Polonia, Slovacchia e Regno Unito

L’incidenza dei turisti provenienti da oltreconfine ha raggiunto il 69,4% del totale, contro il 64,8% fatto registrare nello stesso semestre del 2025.

Tra le nazioni guida per flusso di visitatori figurano Germania, Stati Uniti e Polonia. È proprio il mercato polacco a segnare l’incremento più imponente, con circa 46 mila presenze in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Notevoli anche le performance di Slovacchia (+8.700 presenze) e Regno Unito (+6.450 presenze).

Spese digitali: incremento record del 26,9% secondo il Report Nexi

A confermare l’impatto economico positivo del comparto sono i dati dell’ultimo rapporto Nexi sul periodo gennaio-agosto 2026. Nei primi otto mesi dell’anno, le transazioni digitali effettuate da viaggiatori stranieri a Palermo hanno toccato i 136 milioni di euro, con un balzo del +26,9% rispetto all’anno precedente. Si tratta dell’incremento percentuale più alto registrato tra tutte le città italiane.

Il sindaco Lagalla: «Valore economico concreto per il tessuto produttivo»

Sui risultati straordinari è intervenuto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla:

«I dati dei primi sei mesi del 2026 restituiscono l’immagine di una città capace di rafforzare ulteriormente la propria attrattività sui mercati internazionali e di consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni turistiche più dinamiche. La nostra città è sempre più conosciuta, scelta e apprezzata dai visitatori stranieri. Numeri che confermano non soltanto la solidità della domanda turistica internazionale, ma anche la capacità di Palermo di intercettare nuovi flussi… È un risultato che nasce anche dall’importante lavoro di promozione che stiamo portando avanti e dal progressivo ampliamento dei collegamenti aerei da e verso l’aeroporto Falcone-Borsellino. Particolarmente significativo è anche il dato del rapporto Nexi. Questo significa che Palermo non è soltanto una destinazione capace di attrarre visitatori, ma è anche una città nella quale il turismo genera valore economico concreto. La crescita dei flussi e della spesa rappresenta un’evidente occasione di sviluppo per il nostro tessuto produttivo e per l’intera filiera dell’accoglienza».

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Palermo, Turismo, Roberto Lagalla, Aeroporto Falcone Borsellino, Osservatorio Turistico Sicilia, Nexi, Economia Sicilia, Cronaca Palermo, Sicilia Da Vivere

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