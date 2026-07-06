Parco degli Iblei: al via il confronto tra i territori

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, accoglie la proposta del suo omologo di Ragusa, Maria Rita Schembari, di avviare sul parco degli Iblei un percorso unitario tra i territori di Siracusa, Ragusa e Catania interessati dall’istituzione dell’area protetta.

Secondo Giansiracusa, il confronto dovrà partire dall’ascolto delle comunità locali e dall’analisi dei temi più delicati, come la perimetrazione del Parco, la zonizzazione e le possibili ricadute sulle attività agricole e produttive. Un approccio condiviso, sottolinea, perché gli Iblei rappresentano un sistema territoriale unico sotto il profilo ambientale, paesaggistico, agricolo, culturale ed economico.

Il presidente del Libero Consorzio di Siracusa ribadisce però la necessità di modificare l’attuale proposta di Parco, ritenuta, per alcuni aspetti, non condivisibile. La richiesta è quella di una revisione sostanziale del progetto, costruita insieme ai territori e capace di tenere conto delle specificità ambientali, sociali ed economiche dell’area.

Per avviare questo percorso è stato convocato un primo tavolo di confronto per lunedì 13 luglio alle 10.30, all’Urban Center di Siracusa. L’obiettivo è costruire una posizione istituzionale condivisa da presentare alla Regione Siciliana e al Governo nazionale.