Parco Nazionale degli Iblei, Unione Cooperative Siracusa: “Basta incompiute, serve responsabilità istituzionale”

SOMMARIO: L’organizzazione datoriale chiede il definitivo perfezionamento dell’area protetta. Il Vice Presidente Piccione: “Impresa cooperativa è impresa etica, ambiente e sviluppo non sono in contrapposizione”. Apprezzamento per l’impegno dell’Avv. Corrado Giuliano.

SIRACUSA – L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa interviene con forza nel dibattito sul Parco Nazionale degli Iblei, ribadendo il proprio convinto sostegno alla definitiva istituzione di uno strumento che rappresenta “una straordinaria occasione di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e valorizzazione economica del territorio”.

A parlare è il Vice Presidente Vicario con delega alle Relazioni Istituzionali, Dott. Salvatore Piccione, che inquadra la posizione dell’organizzazione datoriale in una visione chiara: “L’impresa cooperativa è, per sua natura, un’impresa etica. Non misura il proprio successo esclusivamente attraverso gli indicatori economici, ma anche attraverso la capacità di custodire il territorio, preservare la biodiversità e generare valore per le comunità locali”.

Per questo, spiega Piccione, l’Unione guarda “con favore al definitivo perfezionamento del Parco Nazionale degli Iblei, convinti che ambiente e sviluppo non siano termini in contrapposizione, bensì componenti di una medesima visione di futuro”.

Riconoscimento all’impegno di Corrado Giuliano

Nel comunicato, l’Unione Italiana Cooperative esprime anche apprezzamento nei confronti dell’Avv. Corrado Giuliano, “cui riteniamo debba essere riconosciuto il merito di aver rappresentato, con costanza e competenza, un autentico presidio nella difesa dell’ambiente aretuseo. Il suo impegno costituisce un patrimonio civile che merita rispetto e non strumentalizzazioni”.

“Non un’altra incompiuta siciliana”

L’organizzazione datoriale sottolinea con fermezza come il territorio siracusano non possa più permettersi di assistere a opere annunciate e mai compiute. “Come organizzazione datoriale vigileremo affinché il Parco Nazionale degli Iblei non diventi l’ennesima incompiuta della storia amministrativa siciliana”, dichiara Piccione, aggiungendo: “Le imprese hanno bisogno di regole chiare, di programmazione e di istituzioni capaci di trasformare i progetti in realtà. La tutela ambientale non può rimanere uno slogan da utilizzare nelle campagne elettorali per poi essere dimenticato nei tavoli decisionali”.

L’appello alla politica: “Basta polemiche sterili”

Infine, un richiamo netto al confronto pubblico: “La politica abbandoni definitivamente gli sterili, e talvolta persino isterici, attacchi rivolti contro ogni idea di progresso sociale”. Secondo l’Unione Cooperative, il confronto democratico è un valore, ma “il pregiudizio ideologico e la polemica permanente non producono né occupazione, né tutela dell’ambiente, né sviluppo”.

“È il momento di costruire, non di demolire; di assumersi responsabilità, non di rincorrere consenso attraverso contrapposizioni inconcludenti”, conclude Piccione.

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa conferma la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, associazioni, imprese e comunità locali affinché il Parco Nazionale degli Iblei divenga un modello di equilibrio tra conservazione del patrimonio naturale, crescita economica e sviluppo delle filiere cooperative del territorio.