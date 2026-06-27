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Estate Priolese 2026 -Piazza Quattro Canti torna idonea per gli spettacoli, affidato l’incarico tecnico per l’autorizzazione

Il Comune di Priolo Gargallo ha affidato al Perito Industriale Orazio Grillo di Siracusa il servizio professionale per le prestazioni tecniche necessarie. Spesa complessiva di 2.231,25 euro. Programmazione prevista per giugno e luglio.
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PRIOLO GARGALLO – Piazza Quattro Canti torna ad essere idonea per ospitare spettacoli nell’ambito della programmazione dell’Estate Priolese 2026. Il Comune ha formalizzato l’affidamento del servizio professionale per le prestazioni tecniche necessarie all’autorizzazione per lo svolgimento degli eventi previsti per i mesi di giugno e luglio.

Con determina dirigenziale n. 217 del 18 giugno 2026, il Responsabile del Settore II – Area Servizi alla Persona, CED, Sport, Turismo e Spettacolo ha disposto l’affidamento diretto dell’incarico al Perito Industriale Orazio Grillo, esperto nel settore.

L’affidamento e i costi

L’importo complessivo dell’incarico ammonta a € 2.231,25. Il professionista ha offerto un ribasso del 15% sul prezzo di negoziazione iniziale.

L’affidamento è stato disposto mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di un importo inferiore alla soglia di 140.000 euro. La spesa è stata imputata al bilancio comunale 2026, capitolo 1470/50, alla voce “Servizi forniti da terzi”.

Autorizzazione necessaria per la programmazione estiva

Il servizio affidato al Perito Grillo riguarda le prestazioni tecniche relativamente all’autorizzazione necessaria per lo svolgimento di spettacoli presso Piazza Quattro Canti, nell’ambito del cartellone dell’Estate Priolese 2026 previsto per i mesi di giugno e luglio.

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