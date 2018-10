Primo giorno di manifestazione con il primo sit organizzato dall’Osservatorio Nazionale

Si continuerà a manifestare tutti i giorni fino a venerdi 26 ottobre, per chiedere al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale- On.le Luigi Di Maio, un autorevole intervento affinché ponga in essere tutte le iniziative necessarie finalizzate all’emissione di un atto di indirizzo ministeriale per il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all’amianto per i lavoratori del Petrolchimico di Priolo – Gela – Milazzo e dei siti a rischio della Regione Sicilia, eliminando così quell’ingiusta e pesante discriminazione di cui sono vittime.Con la presente si comunica che l’Osservatorio Nazionale Amianto insieme ai lavoratori e le vittime dell’amianto del più grande polo petrolchimico d’Europa hanno deciso di manifestare pacificamente davanti la Sede INPS di Siracusa,

Sostengono l’iniziativa L’avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e l’On.Le Pippo Gianni, autorevole Sindaco di Priolo Gargallo ed i lavoratori Si.Te.Co. – IMS – IS protagonisti della recente vittoria dell’ONA in aula di Tribunale, che ha permesso il riconoscimento dei diritti di ben 10 lavoratori.

