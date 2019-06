Priolo, nasce l’associazione Urban center

Un’associazione nata sotto l’egida del Comune di Priolo, per favorire attività culturali nei campi della scienza e dell’economia. L’Accordo di Programma tra il Comune e Urban Center, Parco Scientifico e Tecnologico della Regione siciliana, e’ stato siglato questa mattina dal Sindaco Pippo Gianni e dal Presidente, Giuseppe Scuderi. Le finalità dell’associazione sono quelle di supportare sul piano scientifico e culturale, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di riqualificazione e trasformazione del nostro paese e dell’area limitrofa. Verra’ pubblicato anche un bando, aperto a tutte le aziende private. Prevista anche la partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari sui temi culturali dell’arte, dell’architettura e dell’urbanistica, con particolare attenzione allo sviluppo del territorio. Dalla discussione di questa mattina sono emersi importanti spunti sulle attività da portare avanti, su tematiche quali il lavoro e l’inquinamento. Il Sindaco Gianni , a margine della firma dell’Accordo di Programma, ha parlato della sua idea di trasformare il nostro paese “in un centro di ricerca, di cultura, di lavoro, per attrarre finanziamenti e dare spazio a chi ha volontà e intelligenza per prendere parte al futuro che stiamo scrivendo per la nostra terra”.

