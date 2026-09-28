Priolo, riapre la Biblioteca comunale: si presenta il libro di Michele Merulla

Ripartono le attività culturali della Biblioteca comunale di via Del Fico a Priolo Gargallo. Domani, martedì 29 settembre, alle ore 17:00, la struttura riaprirà le sue porte per ospitare la presentazione del libro “Siamo tutti il supereroe di qualcuno”, firmato da Michele Merulla, fondatore e presidente dell’associazione di volontariato sociale e ospedaliero Superheroes ODV.
L’evento offrirà un momento d’incontro diretto con l’autore per condividere esperienze e riflessioni sull’importanza delle relazioni umane e del volontariato nella vita quotidiana. L’iniziativa segna il via ufficiale al nuovo programma della Biblioteca comunale guidato dalla consulente esperta alla Cultura, Rita Limer, nominata di recente dal sindaco Pippo Gianni.