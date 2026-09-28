Vicenda Risam: nominato l’amministratore giudiziario

Svolta nella gestione dell’igiene urbana a Siracusa. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha comunicato al Comune la nomina del commercialista Eduardo Grimaldi quale amministratore giudiziario nel procedimento che coinvolge Tekra srl e Risam srl, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città.

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La notifica, giunta via PEC al sindaco Francesco Italia e al Rup Emanuele Fortunato, fa seguito al sequestro preventivo del 24 settembre che ha interessato il ramo d’azienda “Servizi ambientali” di Tekra (concesso in affitto a Risam) e l’intero capitale sociale della stessa Risam.

La nota chiarisce un aspetto fondamentale per la comunità e per le maestranze: il decreto autorizza la prosecuzione delle attività, incaricando l’amministratore giudiziario di garantire la piena continuità del servizio pubblico e la tutela di tutti i rapporti di lavoro. Dell’avvenuta comunicazione sono stati informati i vertici amministrativi e politici di Palazzo Vermexio.