Fondi Aerca: oltre 2,2 milioni per Siracusa e Augusta

In arrivo risorse fondamentali per la riqualificazione e il rilancio del territorio siracusano. Nell’ambito dei 5 milioni di euro destinati ai sei Comuni dell’AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale), la Regione Siciliana ha assegnato 1.356.593 euro a Siracusa e 921.064 euro ad Augusta.

I fondi scaturiscono da una norma promossa dall’onorevole Giuseppe Carta e dal gruppo Grande Sicilia, pensata per finanziare interventi di rigenerazione urbana, risanamento ambientale, mobilità sostenibile e valorizzazione degli spazi pubblici.

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I progetti, già concordati con i rispettivi Comuni, entreranno a breve nella fase operativa. «Siracusa e Augusta possono contare su finanziamenti strategici. Ringrazio i sindaci e i loro uffici per la stretta collaborazione – dichiara l’onorevole Giuseppe Carta –. È il risultato del nostro impegno nel portare le necessità del territorio all’attenzione della Regione. Ora i progetti devono trasformarsi in opere concrete per i cittadini».

A breve è prevista una conferenza stampa congiunta con le amministrazioni locali per illustrare i dettagli e il cronoprogramma dei cantieri.