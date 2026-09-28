Un’opera di sale per l’Angelo Custode di Priolo

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Un’opera d’arte suggestiva ed effimera realizzata interamente con cristalli di sale colorato per unire fede, arte e identità territoriale. Giovedì 1° ottobre, dalle ore 11:00 alle 24:00, Priolo Gargallo ospiterà la composizione “L’Angelo Custode di Priolo”, promossa in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Angeli Custodi.

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La grande opera artistica prenderà forma direttamente sul manto stradale nei pressi del Comando di Polizia Municipale. Il sale, elemento storicamente legato all’identità priolese e siciliana, si trasformerà in un simbolo visivo di protezione e appartenenza per l’intera comunità.

«L’opera sarà volutamente effimera – spiegano il Sindaco Pippo Gianni e il Vicesindaco Alessandro Biamonte – destinata a scomparire al termine dei festeggiamenti ma capaci di lasciare un ricordo indelebile. Verrà documentata attraverso foto e video, trasformando la sua breve presenza in una testimonianza destinata a rimanere nella memoria collettiva».

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e promossa dalla Pro Loco Priolo Gargallo. A curarne la realizzazione sul campo saranno i maestri dell’Associazione CulturArte Noto, con la collaborazione della San Marco Società Cooperativa Sociale.