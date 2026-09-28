Cenere Etna, voli in tilt a Catania: Codici attiva l’assistenza e chiede riforme

L’eruzione dell’Etna e la conseguente caduta di cenere vulcanica hanno provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto di Catania, con pesanti disagi, cancellazioni e dirottamenti per centinaia di passeggeri. Di fronte ai disservizi, l’Associazione Codici ha subito attivato i propri sportelli per offrire supporto legale e operativo ai viaggiatori bloccati.

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Oltre all’assistenza immediata, l’associazione dei consumatori solleva una forte questione strutturale: le eruzioni dell’Etna, ormai periodiche e costanti, non possono più essere trattate come eventi eccezionali. Secondo il Segretario Nazionale Ivano Giacomelli e il Segretario Regionale Manfredi Zammataro, è indispensabile rendere sistematico e automatico il piano di dirottamento e collegamento tra i vari scali siciliani per tutelare i passeggeri, il turismo e l’indotto aeroportuale.

Per ricevere informazioni e assistenza, i viaggiatori coinvolti possono contattare l’Associazione Codici al numero telefonico 065571996, via WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.