Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Politica, Sanità

RSA Sant’Antonio di Lentini, Auteri: “La situazione ha superato ogni limite, depositato un atto ispettivo”

Il parlamentare denuncia presunte criticità nella gestione della struttura e parla di casi di scabbia, condizioni assistenziali inaccettabili e tentativi di individuare i responsabili della diffusione delle segnalazioni
0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

LENTINI – “La situazione alla RSA Sant’Antonio di Lentini sta superando ogni limite di decenza”. È quanto afferma l’onorevole Carlo Auteri, intervenendo sulla vicenda relativa alle condizioni di alcuni pazienti ospitati nella struttura.

In un post pubblicato sui social, il parlamentare denuncia presunte criticità nella gestione della RSA, facendo riferimento a casi di scabbia e a una situazione assistenziale che, secondo quanto da lui riferito, richiederebbe verifiche urgenti da parte degli organismi competenti.

Auteri contesta inoltre l’atteggiamento dei vertici della struttura che, a suo dire, invece di fornire chiarimenti sulle segnalazioni, avrebbero avviato una ricerca dei responsabili della diffusione di una fotografia e delle denunce sulle condizioni dei pazienti.

“Anziché chiedere scusa per i casi di scabbia e per la pessima gestione, i vertici hanno deciso di cambiare strategia: la caccia alle streghe”, scrive il parlamentare, riferendo anche di presunte minacce rivolte a chi avrebbe fatto emergere la vicenda, sia tra il personale dell’ospedale sia all’interno della struttura.

L’onorevole Auteri sostiene che la fotografia circolata nelle scorse settimane non rappresenterebbe un episodio isolato, ma potrebbe essere “la punta dell’iceberg” di una situazione più ampia. Si tratta, tuttavia, di circostanze che dovranno essere accertate attraverso le verifiche delle autorità sanitarie e degli organi preposti.

“Proprio per questo, la mia sensibilità e il mio impegno mi hanno portato a depositare un atto ispettivo”, dichiara Auteri, annunciando che venerdì sarà una giornata importante per fare chiarezza sulla vicenda e verificare eventuali responsabilità.

Il parlamentare afferma inoltre di voler accertare se all’interno dell’ospedale di Lentini vi siano state omissioni o comportamenti finalizzati a minimizzare la situazione. “L’omertà finisce qui. Non mi fermerò davanti a nessuna minaccia”, conclude.

La vicenda resta ora all’attenzione delle autorità sanitarie competenti, chiamate a verificare le condizioni dei pazienti, la qualità dell’assistenza prestata nella RSA Sant’Antonio e la fondatezza delle segnalazioni riportate.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts