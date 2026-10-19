Scontri e degrado alla Borgata, Siracusa Next Gen lancia l’allarme: «Piazza Santa Lucia presidio di legalità, servono più controlli»

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SIRACUSA – La cresciuta tensione sociale e gli episodi di delinquenza registrati negli ultimi giorni nel quartiere della Borgata riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana a Siracusa. A lanciare un fermo appello alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine è la piattaforma politica Siracusa Next Gen, all’indomani dei grave aggressione avvenuta in piazza Santa Lucia ai danni di persone attive nell’associazionismo locale e regionale.

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Inquietudine tra i residenti e minacce all’associazionismo

Gli ultimi eventi di violenza e microcriminalità hanno riproposto l’urgenza di contrastare lo stato di degrado visibile nel quartiere, fonte di forte insicurezza sia per i residenti storici sia per le tante realtà sociali e culturali che animano ogni giorno l’area.

«Il presidio di legalità portato avanti con tenacia dalle Associazioni che hanno scelto di operare nel quartiere per difendere la giustizia e i valori democratici non può e non deve essere vanificato – spiegano i referenti di Siracusa Next Gen –. È indispensabile che le Forze dell’Ordine e le Amministrazioni facciano fronte comune con chi opera sul territorio per contrastare l’illegalità diffusa e restituire vivibilità e decoro a uno dei quartieri storici più importanti della città».

Richiesta d’incontro con il Prefetto e assemblea in piazza

Di fronte alla sensazione di abbandono denunciata dalla cittadinanza, il cartello politico – che riunisce partiti e movimenti civici orientati al rinnovamento amministrativo della città – ha annunciato una serie di iniziative immediate: