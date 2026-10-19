“Dal mare agli Iblei”, successo a Buccheri per il “Pranzo della Zona Blu”: unione perfetta tra pesce e olio Tonda Iblea

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BUCCHERI – Una sala gremita in ogni ordine di posto, i profumi e i sapori autentici della tradizione siciliana e un importante messaggio di sensibilizzazione sul consumo consapevole del pescato e sulla scelta di materie prime di alta qualità. Ha riscosso un grande successo di pubblico la tappa a Buccheri del progetto “Dal mare agli Iblei”, culminata ieri al Teatro Comunale con il partecipato “Pranzo della Zona Blu”.

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L’iniziativa, pensata per mettere in dialogo il patrimonio ittico siciliano e la pregiata produzione olivicola dell’olio extravergine di oliva Tonda Iblea, punta a promuovere uno stile di vita sano e una maggiore cultura alimentare coniugando costa ed entroterra.

Sinergia tra territorio ed eccellenze: le parole del sindaco Caiazzo e di Pierpaolo Drago

Soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento è stata espressa dal primo cittadino di Buccheri, Alessandro Caiazzo: «Abbiamo riempito il Teatro Comunale per valorizzare in particolare il connubio tra il pesce e il nostro olio Tonda Iblea. È stata un’occasione di convivialità ma anche di approfondimento sui metodi di conservazione, grazie al contributo di Drago Conserve. Auspichiamo una collaborazione sempre più stretta con la famiglia Drago e con le realtà locali per promuovere il nostro territorio».

Tra i momenti centrali della giornata, l’intervento di Pierpaolo Drago (quarta generazione della storica azienda siracusana Drago Conserve), che ha illustrato le fasi di lavorazione artigianale del pescato: «L’olio è un conservante naturale che preserva le caratteristiche organolettiche del pesce senza ricorrere a conservanti o coloranti artificiali. Grazie a una cottura delicata in acqua e sale e alla successiva conservazione sott’olio, riusciamo a valorizzare appieno il prodotto mantenendone intatti i principi nutrizionali, come gli Omega 3 e gli Omega 6».

Un contributo determinante è arrivato anche dall’azienda locale Tondo, piccola realtà produttiva di Buccheri specializzata in olio EVO di altissima qualità, che ha offerto gratuitamente l’olio Tonda Iblea utilizzato per il pranzo (curato dal ristorante A Niviera) e partecipato attivamente agli incontri formativi.

Scuole protagoniste con la mostra “Colori dal mare” e i cartoon educativi

Un’attenzione speciale è stata dedicata ai più giovani. Nel foyer del teatro sono stati infatti esposti i disegni realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Valle dell’Anapo” (plesso Badia) nell’ambito del laboratorio “Colori dal mare”. Durante l’incontro è stato inoltre proiettato un cartoon educativo ideato per spiegare ai bambini, con linguaggio semplice e immediato, la tracciabilità del pesce, la stagionalità delle specie e il valore della qualità a tavola.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Dal mare agli Iblei”, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma FEAMPA 2021-2027 della Regione Siciliana, volto a valorizzare la filiera agroalimentare e la salute partendo dai prodotti simbolo dell’isola.