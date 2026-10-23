Siracusa, manifestazione non preavvisata: tre giovani sanzionati

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Una manifestazione spontanea, organizzata senza preavviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, si è svolta mercoledì scorso in corso Gelone, a Siracusa. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte alcuni giovani dopo un invito circolato sui social network, è stata circoscritta grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

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Nel corso dei controlli, tutti i partecipanti sono stati identificati. Alcuni giovani avevano il volto travisato. Tre di loro, individuati come promotori della manifestazione, sono stati sanzionati.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione e di procedere all’identificazione delle persone coinvolte.

Il richiamo al rispetto delle regole

In seguito all’episodio, viene ribadita l’importanza del rispetto delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche. In particolare, l’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede, per le riunioni in luogo pubblico, il preavviso all’autorità competente almeno tre giorni prima.

Il diritto di manifestare, tutelato dalla Costituzione, deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e delle condizioni necessarie a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un richiamo rivolto soprattutto ai più giovani, affinché le iniziative di protesta e le manifestazioni si svolgano nel rispetto delle regole e delle garanzie previste dall’ordinamento.

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