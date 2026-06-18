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cronaca

SS114, grave incidente dopo svincolo Cava Sorciara verso Siracusa: scontro tra due mezzi, lunghe file

Redazione0 Comments1 Min Read

Grave incidente questa mattina lungo la SS114, dopo lo svincolo di Cava Sorciara in direzione Siracusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi. L’impatto ha causato lunghe file e forti rallentamenti al traffico.

Scontro tra due mezzi dopo lo svincolo di Cava Sorciara

L’incidente si è verificato nel tratto della Statale 114 subito dopo lo svincolo di Cava Sorciara, in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni, si è trattato di uno scontro tra due veicoli. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia, i Vigili del Fuoco e il 118. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante, mentre il personale sanitario ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si hanno notizie ufficiali sulle condizioni dei feriti.

Lunghe file e traffico in tilt

L’incidente ha causato lunghe file e forti disagi alla circolazione lungo la SS114 in direzione Siracusa. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione, a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto e a valutare percorsi alternativi.

Aggiornamenti in corso

La situazione è costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, sulla dinamica dell’incidente e sulla riapertura del tratto stradale.

By Redazione

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