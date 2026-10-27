Studente perde la vita nello scontro con un’auto

Si chiamava Simon e frequentava il liceo scientifico Einaudi di Siracusa. Ha perso la vita ieri mattina, a soli 15 anni, mentre era in sella al suo scooter insieme col padre, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Lo Surdo, alla Pizzuta. Il ragazzo si trovava in sella alla moto insieme con il padre, quando c’è stato lo scontro con la vettura alla cui guida c’era una donna rimasta sotto choc.

Nell’urto il quindicenne è caduto battendo il capo contro un palo della segnaletica verticale si è scontrato con un’auto Inutile l’intervento dell”ambulanza del 118. Oggi lo hanno ricordato i suoi compagni di classe mentre l’istituto ha listato a lutto il profilo social.

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