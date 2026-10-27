Siracusa, azzeramento parziale superato: il sindaco Italia nomina quattro assessori. Bandiera confermato vice

Read this article in English→

SIRACUSA – Svolta nelle dinamiche amministrative a Palazzo Vermexio. Il sindaco Francesco Italia ha ufficializzato questa mattina, con l’atto protocollato dalla segretaria generale Danila Costa, la nomina dei primi quattro componenti dell’esecutivo cittadino dopo l’azzeramento della scorsa settimana.

Pubblicità

La scelta ricade su Edy Bandiera, confermato nel ruolo di vicesindaco, Giovanna Porto, Luciano Aloschi e Giuseppe Casella. I quattro affiancheranno l’assessore al Bilancio e alla Legalità Pierpaolo Coppa, l’unico a non essere stato sfiorato dal provvedimento di azzeramento.

Il rientro di Aloschi e Casella segue il percorso iniziato lo scorso luglio con le dimissioni dal Consiglio comunale per fare spazio ai primi dei non eletti, mentre Giovanna Porto torna in squadra garantendo l’equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La mossa del primo cittadino risponde a una precisa scadenza contabile: entro il termine perentorio del 30 novembre occorre approvare le variazioni di bilancio di fine esercizio ed impegnare i corposi finanziamenti già stanziati per l’ente, risorse che l’amministrazione non intende rischiare di perdere con una squadra azzerata.

La definizione della Giunta verrà completata nei prossimi giorni, momento in cui verranno formalmente attribuite le singole deleghe operative.

«L’interesse della città viene prima di tutto – dichiara il sindaco Francesco Italia –. In Consiglio ho chiesto una maggioranza prima di fare un nome, e con quella maggioranza stiamo ricostruendo la Giunta. Questa Amministrazione andrà avanti fino alla fine del mandato che i siracusani le hanno affidato, con senso di responsabilità e con chi ha voglia di lavorare ogni giorno per Siracusa. Abbiamo decine di opere pubbliche da portare a compimento, nuove risorse da programmare, un bilancio da chiudere nei termini. Lo faremo. E tornerò in Consiglio a riferire sugli esiti delle verifiche».