Sortino, 31enne sorpreso a cedere crack: scatta l’arresto dei Carabinieri con i Cacciatori di Sicilia

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SORTINO (SR) – Continuano i controlli a tappeto della Compagnia Carabinieri nell’entroterra siracusano per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Sortino, sostenuti dal personale specializzato dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne, con precedenti specifici, sorpreso a spacciare in pieno centro.

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La cessione e la perquisizione domiciliare

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo proprio mentre stava cedendo una dose di crack a una 32enne del luogo. Bloccati entrambi sul posto, i Carabinieri hanno subito esteso le verifiche ed avviato una perquisizione personale e domiciliare.

All’interno dell’abitazione dell’uomo – originario di Priolo Gargallo – gli operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro:

Ulteriori dosi di crack pronte per la vendita;

Bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento dello stupefacente;

La somma contante di 2.100 euro in banconote di piccolo e medio taglio, trovata nascosta all’interno di una credenza della sala da pranzo e ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

I provvedimenti

Il 31enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di rito. La donna che aveva appena acquistato la dose, una 32enne del posto, è stata invece segnalata alla Prefettura di Siracusa quale assuntrice abituale di sostanze stupefacenti.

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