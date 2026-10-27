«La memoria come un labirinto»: gli intrecci giudiziari ed il valore dei verbali nell’era pre-digitale

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PALERMO – «La memoria come un labirinto in cui entrare e subito uscire nel tentativo di non lasciare traccia». È una suggestione profonda quella che rievoca le dinamiche investigative e giudiziarie dei primi anni Novanta. Nel 1992, l’anno che ha segnato in modo indelebile la storia d’Italia e della Sicilia, non esisteva la velocità del digital footprint, non c’erano i comandi rapida di “copia e incolla” né la facilità d’eliminazione garantita da un tasto “canc”.

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Era l’era delle macchine da scrivere, delle veline in carta copiativa, dei dossier archiviati nei faldoni di cartone e, soprattutto, degli incontri riservati “de visu”, indispensabili quando si trattava di condividere le informative giudiziarie più delicate.

La traccia della carta e l’invalicabilità dei verbali

A differenza dell’era digitale, dove i file possono volatilizzarsi in pochi clic, la documentazione cartacea di quegli anni ha lasciato segni indelebili. Ogni relazione di servizio, ogni verbale d’interrogatorio battuto a macchina con il nastro d’inchiostro conservava (e conserva tuttora) l’impronta fisica di chi lo ha redatto.

Gli incontri di persona tra magistrati, investigatori ed esponenti delle istituzioni rappresentavano l’unico canale sicuro per raccordare le indagini su mafia e pubblica amministrazione, riducendo al minimo il rischio di intercettazioni o fughe di notizie.

Le sfide per la ricostruzione storica e giudiziale

Se da un lato il tentativo di non lasciare tracce guidava l’agire di molti protagonisti dell’epoca, dall’altro la tenacia degli inquirenti ha permesso di ricomporre il mosaico di relazioni, informative e testimonianze.

Quel labirinto della memoria, oggi ripercorso attraverso i processi storici e la storiografia d’inchiesta, dimostra come la sovrapposizione tra la parola scritta a macchina ed i resoconti degli incontri diretti costituisca l’ossatura fondamentale su cui si regge la verità giudiziaria di uno dei periodi più complessi del nostro Paese.

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Cronaca, Storia, Magistratura, Mafia, Archivi Giudiziari, Palermo, Sicilia, 1992, Giustizia, Sicilia Da Vivere

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