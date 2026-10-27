Siracusa, la mozione di sfiducia incassa il «sì» di “Insieme”: Scimonelli e Vaccaro votano a favore ma attaccano il metodo

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SIRACUSA – Nessun dubbio sul voto favorevole, ma una presa di distanza netta dai metodi e dalle speculazioni politiche. Il gruppo consiliare “Insieme”, rappresentato da Ivan Scimonelli e Ciccio Vaccaro, fa chiarezza sulla propria posizione in vista della mozione di sfiducia al sindaco presentata dal resto delle opposizioni.

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Dopo le polemiche per la mancata apposizione delle firme in calce al documento iniziale, i due consiglieri respingono al mittente sospetti e tentativi di delegittimazione, spiegando di non essere stati coinvolti nella stesura né nel confronto preventivo sull’atto.

«Firme non apposte per mancato coinvolgimento, ma il voto c’è»

«Le nostre firme non compaiono in calce al documento per un motivo semplice: non siamo stati coinvolti – spiegano Scimonelli e Vaccaro–. Consideriamo un errore politico aver voluto procedere a tappe forzate escludendo parte dell’opposizione, ma le posizioni politiche si dimostrano con i fatti e con il voto in Aula».

Il voto favorevole viene definito come la naturale prosecuzione di una linea di opposizione rigorosa condotta fin dal primo giorno, ma il gruppo traccia una precisa linea di demarcazione rispetto ad altre forze di minoranza.

Garantismo e critica al fallimento amministrativo

«La nostra posizione resta fermamente garantista – sottolineano i consiglieri –. Le aule di tribunale accertano i reati, non il Consiglio comunale. La nostra sfiducia non è figlia delle inchieste o delle indagini in corso, bensì del fallimento amministrativo di questa esperienza di governo. Quanto emerso è il sintomo di una mala gestio che ha paralizzato la città».

Scimonelli e Vaccaro rifiutano l’assimilazione a un «modo sguaiato e tossico di fare politica», richiamando l’attenzione sulla necessità di tornare ai temi concreti: il rilancio economico, i quartieri, il lavoro ed i servizi essenziali per Siracusa.

Richiesta di immediata calendarizzazione

Il gruppo “Insieme” chiede ora che l’atto venga portato in aula senza ulteriori ritardi:

«Non poniamo condizioni né chiediamo accordi sottobanco: chiediamo solo che la mozione venga calendarizzata con la massima celerità possibile. I cittadini hanno diritto alla chiarezza con voti palesi e responsabili. Il gruppo “Insieme” risponderà presente, a testa alta e con la consueta autonomia».

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