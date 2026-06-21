Svizzera, Vance al tavolo con l’Iran: tregua, petrolio e nucleare in 60 giorni di negoziato

BÜRGENSTOCK (Svizzera) – Spazio aereo ristretto, fino a duemila militari schierati, blindatura totale. Il resort svizzero del Bürgenstock è diventato domenica 21 giugno 2026 il teatro del negoziato più sensibile dell’anno. Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è atterrato in Svizzera per inaugurare un cruciale faccia a faccia con la delegazione iraniana. Non un incontro di rito: il tentativo di trasformare un’intesa preliminare e ancora fragile in un accordo strutturato, capace di allentare le tensioni in Medio Oriente e affrontare il controverso programma nucleare di Teheran.

Due fasi: de-escalation subito, nucleare in 60 giorni

L’architettura del dialogo è pensata in due tempi. La prima fase punta a una de-escalation immediata: cessazione delle ostilità, garanzie sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz – snodo vitale per i flussi globali di petrolio e gas – sblocco dei fondi iraniani congelati e avvio della ricostruzione. La seconda prevede una finestra negoziale di 60 giorni per discutere i dettagli del dossier nucleare in cambio di un possibile alleggerimento delle sanzioni. La minaccia, giunta poche ore prima dell’arrivo di Vance, di una chiusura iraniana dello Stretto conferma tuttavia come la leva energetica resti un’arma di pressione pienamente attiva sul tavolo.

Svizzera neutrale, regia di Pakistan e Qatar

La Svizzera ospita i colloqui, confermando la sua storica vocazione di “facilitatrice” neutrale; dal 1980 Berna tutela gli interessi diplomatici di Washington in Iran. La vera regia politica, però, è nelle mani di Pakistan e Qatar: Islamabad e Doha siedono come mediatori indispensabili, forti della capacità di interlocuzione con statunitensi, iraniani e Paesi del Golfo. Il loro intervento è stato decisivo per superare i rinvii iniziali.

Rinvio per logistica e tensioni su Hezbollah

Il vertice, originariamente fissato per il 19 giugno, è slittato sia per esigenze logistiche legate al vicepresidente americano, sia per la profonda irritazione di Teheran verso gli attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano. Il fronte libanese rischiava di far naufragare la diplomazia ancora prima della partenza, ma la prospettiva di una rinnovata tregua tra Israele e la milizia sciita ha riaperto i canali.

Europa in attesa: energia, sicurezza e proliferazione nucleare

L’Europa osserva il Bürgenstock con un misto di sollievo e cautela. Dalla tenuta di questo canale dipendono la sicurezza dei traffici nel Mediterraneo, l’andamento dei costi energetici e il contenimento della proliferazione nucleare. La presenza fisica di JD Vance segnala la volontà di Washington di investire cospicuo capitale politico nel processo, rassicurando alleati e partner regionali.

La prova: trasformare 60 giorni in un percorso credibile

Ma i memorandum non fermano le guerre: la prova decisiva in Svizzera sarà verificare se esista un grado di fiducia reciproca sufficiente a trasformare questa finestra di 60 giorni in un percorso credibile e, soprattutto, duraturo.