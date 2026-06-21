Oggi nasceva il sub siracusano Enzo Maiorca

21 giugno 1931

A Siracusa nasce Enzo Maiorca, destinato a diventare una delle figure più iconiche dello sport subacqueo mondiale.

Conosciuto in tutto il mondo come il “Re degli Abissi”, Maiorca ha legato il suo nome alla storia dell’apnea profonda, disciplina nella quale ha più volte infranto i limiti considerati umanamente possibili. La sua carriera sportiva lo ha visto protagonista assoluto tra gli anni ’60 e ’80, periodo in cui l’apnea iniziava a trasformarsi da impresa pionieristica a disciplina sportiva strutturata.

Tra le sue imprese più celebri si ricorda l’immersione fino a 101 metri di profondità, raggiunta nel 1988, simbolo di una continua sfida con il limite fisico e mentale umano. Un percorso sportivo che lo ha reso non solo primatista, ma anche punto di riferimento per generazioni di apneisti.

Nato e sempre rimasto profondamente legato a Siracusa, Maiorca ha rappresentato molto più di un atleta. È stato infatti anche un convinto difensore dell’ambiente marino, impegnato nella tutela del mare e della vita sottomarina, anticipando temi oggi centrali come la conservazione degli ecosistemi.

Il suo soprannome, “Re degli Abissi”, sintetizza una carriera costruita tra disciplina, coraggio e una visione quasi filosofica del rapporto tra uomo e mare. La sua figura è rimasta nell’immaginario collettivo non solo per i record, ma per l’idea stessa di esplorazione dei limiti umani che ha incarnato.

Enzo Maiorca si è spento a Siracusa il 13 novembre 2016, lasciando un’eredità sportiva e culturale che continua a influenzare il mondo dell’apnea e dello sport subacqueo.