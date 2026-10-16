Tornado a Marsala, non ce l’ha fatta il 70enne travolto in auto: è morto in ospedale a Palermo

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MARSALA / PALERMO – Drammatico epilogo per le conseguenze della violenta ondata di maltempo che lo scorso 9 ottobre ha devastato il territorio di Marsala e Petrosino. È deceduto questa mattina all’ospedale di Palermo, dopo una settimana di ricovero in condizioni disperate, Antonino Fortunato, 70 anni, rimasto gravemente ferito durante il passaggio del devastante tornado.

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La dinamica dell’incidente sulla Statale

Il tragico evento si è consumato mentre l’uomo si trovava al volante della propria vettura insieme alla moglie, percorrendo la strada statale che collega Mazara del Vallo a Marsala:

Il volo di 4 metri: L’auto della coppia è stata investita in pieno dalla furia del vortice d’aria, che ha sollevato il veicolo scaraventandolo al di sotto della sede stradale dopo un pauroso balzo di oltre quattro metri.

L’auto della coppia è stata investita in pieno dalla furia del vortice d’aria, che ha sollevato il veicolo scaraventandolo al di sotto della sede stradale dopo un pauroso balzo di oltre quattro metri. Le condizioni dei coniugi: La moglie del 70enne è miracolosamente uscita illesa dall’impatto. Per Fortunato, invece, le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate subito gravissime, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza presso la struttura ospedaliera del capoluogo siciliano, dove il suo cuore ha cessato di battere a distanza di sette giorni.

La scomparsa dell’uomo aggrava ulteriormente il bilancio della tragedia che ha colpito la comunità del Trapanese.

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