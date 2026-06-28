Venezuela -Terremoti, ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo tre giorni sotto le macerie

CARACAS – Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del Paese, Delcy Rodriguez.

“Ogni vita è fonte di speranza”

«Pochi minuti fa, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caraballeda. In questo momento, ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela», ha scritto Rodriguez su X, allegando al messaggio un video del salvataggio del bambino.

Il recupero rappresenta un raro momento di sollievo dopo giorni di ricerche tra le macerie causate dai sismi che hanno colpito il nord del Venezuela, provocando vittime e ingenti danni alle infrastrutture.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta nelle aree più colpite, con squadre di emergenza impegnate nella ricerca di eventuali altri sopravvissuti.