Scontro tra auto e microcar in viale Scala Greca, due donne in ospedale

SIRACUSA – Due donne sono finite in ospedale questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 in viale Scala Greca, all’angolo con via Avola. L’impatto ha coinvolto una Renault e una microcar, alla cui guida c’era una minore.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la microcar, uscendo da una traversa privata, si sarebbe immessa sul viale nel momento in cui transitava la Renault. L’impatto tra i due veicoli è stato violento.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia municipale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro.

Soccorsi e feriti

Entrambe le conducenti sono state soccorse dalle ambulanze e trasportate all’ospedale Umberto I con lievi lesioni.

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