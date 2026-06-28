Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca, Sicilia, Siracusa

Scontro tra auto e microcar in viale Scala Greca, due donne in ospedale

L'impatto questa mattina intorno alle 10.30 all'angolo con via Avola. Alla guida della microcar una minore. Entrambe le conducenti soccorse e trasportate all'Umberto I con lievi lesioni. Indagini della polizia municipale.
0 Comments1 Min Read

SIRACUSA – Due donne sono finite in ospedale questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 in viale Scala Greca, all’angolo con via Avola. L’impatto ha coinvolto una Renault e una microcar, alla cui guida c’era una minore.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la microcar, uscendo da una traversa privata, si sarebbe immessa sul viale nel momento in cui transitava la Renault. L’impatto tra i due veicoli è stato violento.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia municipale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro.

Soccorsi e feriti

Entrambe le conducenti sono state soccorse dalle ambulanze e trasportate all’ospedale Umberto I con lievi lesioni.

PAROLE CHIAVE: incidente stradale, Siracusa, viale Scala Greca, via Avola, microcar, Renault, minore, polizia municipale, ospedale Umberto I, scontro

Segui Web Live TV su Google News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts