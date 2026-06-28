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cronaca, Sicilia, Siracusa

Ortigia, tenta furto in appartamento e si lancia dal balcone: denunciato

L'episodio la scorsa notte in via Savoia. L'uomo si è arrampicato al primo piano, ma i rumori hanno insospettito i proprietari. Nella fuga si è lasciato cadere da oltre tre metri, ferendosi a un piede. Rintracciato dai carabinieri grazie alla scia di sangue
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SIRACUSA – Si era arrampicato al primo piano di un appartamento, molto probabilmente per rubare, ma non ha tenuto conto della presenza degli inquilini. Nel tentativo di fuggire, si è lasciato cadere da oltre tre metri, infortunandosi a un piede. L’episodio è accaduto la scorsa notte in via Savoia, in Ortigia.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ortigia, l’uomo avrebbe tentato un furto in appartamento, ma una volta giunto sul balcone, i rumori che ha provocato hanno insospettito i proprietari. Vistosi scoperto, ha tentato la fuga lasciandosi cadere nel vuoto.

L’impatto e la fuga

L’impatto al suolo è stato violento, ma nonostante fosse ferito al piede, ha proseguito la sua corsa. Sul selciato ha lasciato una scia di sangue che si è rivelata decisiva per le indagini.

Rintracciato e denunciato

Poco dopo, i carabinieri, allertati da una segnalazione, sono giunti sul posto e hanno rintracciato il presunto responsabile del tentativo di furto. L’uomo è stato condotto in ospedale per essere ricoverato a causa della lesione al piede, quindi denunciato.

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