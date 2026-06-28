Priolo Gargallo – I costi del randagismo: Comune spende 135mila euro in cinque mesi

PRIOLO GARGALLO – Oltre 135mila euro in cinque mesi per gestire l’emergenza randagismo. È quanto ha speso il Comune di Priolo Gargallo da gennaio a maggio 2026 per il servizio affidato all’Associazione IVOC di Sortino.
La spesa mensile: da 25 a 30mila euro
I pagamenti seguono un andamento costante: 28.366 euro a gennaio, 24.974 euro a febbraio, 26.971 euro a marzo, 24.954 euro ad aprile e 29.762 euro a maggio. Una media di circa 27mila euro al mese che pesa sul bilancio comunale.
Cosa copre il servizio
Le somme liquidate coprono cattura dei cani randagi segnalati dai cittadini, custodia presso la struttura in contrada Manzo a Sortino, mantenimento quotidiano e cure veterinarie. Ogni intervento viene registrato dall’Ufficio Randagismo comunale, che verifica la corrispondenza tra prelievi effettuati e segnalazioni ricevute via pec.
Contratto fino al 2027
L’affidamento all’associazione IVOC è partito il 1° ottobre 2024 e durerà 37 mesi, fino al 31 ottobre 2027. Ogni mese il Comune liquida la fattura relativa alle prestazioni rese.
L’ultima determina di pagamento, per il servizio di maggio, è stata firmata il 23 giugno dal responsabile del IX Settore, avvocato Veruska Pupillo.