Vertice ad Aci Castello: oltre 70 sindaci per il futuro di Forza Italia in Sicilia

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ACI CASTELLO (CATANIA) – Oltre 70 sindaci siciliani di Forza Italia si sono ritrovati ad Aci Castello per il vertice degli amministratori azzurri convocato dal commissario regionale del partito, Nino Minardo. Al centro dell’incontro la situazione di emergenza finanziaria e organizzativa dei Comuni in vista delle prossime manovre di bilancio della Regione e dello Stato, oltre alla definizione delle strategie in vista delle future scadenze elettorali.

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Tajani ai sindaci: «Siete l’anima del partito, sarò il vostro ambasciatore a Roma»

I lavori si sono aperti con il videocollegamento del segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani, che ha ribadito il ruolo chiave degli amministratori territoriali:

«Siete l’anima del nostro partito, perché il sindaco rappresenta l’immagine di ogni città. Un partito radicato sul territorio non può non valorizzare i propri sindaci. Qualsiasi cosa possa esservi utile, fatecelo sapere: è mio dovere aiutarvi a dare risposte concrete ai cittadini. Consideratemi il vostro ponte, il vostro ambasciatore a Roma», ha sottolineato Tajani.

Il segretario ha inoltre ricordato la battaglia in corso a Bruxelles per la flessibilità e per la difesa dei fondi di coesione destinati al Mezzogiorno e alla Sicilia. Guardando ai prossimi appuntamenti con le urne (regionali e nazionali), Tajani ha esortato i primi cittadini a candidarsi in prima persona e a guidare un rinnovamento aperto alla società civile per confermare Forza Italia come forza di maggioranza nell’Isola.

Le richieste di Minardo: sblocco PNRR, assunzioni e più fondi agli enti locali

Sulla stessa linea il commissario regionale Nino Minardo, che ha rilanciato la centralità del ruolo dei sindaci nel governo del partito e nei processi decisionali:

Rapporto stabile con la Regione: «Vogliamo un rapporto stabile e diretto tra i nostri amministratori, il partito e i nostri rappresentanti alla Regione e in Parlamento».

«Vogliamo un rapporto stabile e diretto tra i nostri amministratori, il partito e i nostri rappresentanti alla Regione e in Parlamento». Emergenze dei Comuni: Reception delle richieste di Anci Sicilia per l’aumento dei trasferimenti finanziari agli enti locali, il contrasto alla carenza d’organico, il supporto ai servizi sociali e scolastici e la messa a terra degli investimenti del PNRR.

Reception delle richieste di Anci Sicilia per l’aumento dei trasferimenti finanziari agli enti locali, il contrasto alla carenza d’organico, il supporto ai servizi sociali e scolastici e la messa a terra degli investimenti del PNRR. Risorse adeguate: «Non si possono chiedere ai sindaci servizi sempre migliori senza garantire risorse adeguate e strumenti amministrativi efficienti. Porteremo queste richieste nelle sedi in cui si decide», ha garantito Minardo.

Minardo ha infine sintetizzato lo spirito dell’incontro: «La forza di un partito non si misura solo da quanti amministratori elegge, ma da quanto riesce ad aiutarli ad amministrare bene».