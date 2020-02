Ambiente. Palazzolo, si è costituito ufficialmente il Comitato NOTRIV di Akrai

Il 18 febbraio 2020, a Palazzolo, si è costituito ufficialmente il Comitato NOTRIV di Akrai collegato con lo storico Coordinamento dei Comitati NOTRIV del Val di Noto: finalmente si sono mossi i

cittadini sensibili a un’economia che non distrugga le attrattive turistiche e la fertilità dei terreni e che rispetti la salute dei cittadini.

L’incontro è stato utile per fare il punto sulla situazione delle ricerche avviate in seguito ai decreti regionali e per discutere le dichiarazioni alla stampa (“La Sicilia” del 7/2/2020) dall’assessore

Riccardo Messina: «Quando a Palazzolo si sono presentati i responsabili della Maurel & Prom Italia, che ha l’autorizzazione ministeriale per la ricerca di gas nel territorio ibleo, è stato raggiunto

un accordo affinché venisse redatta una mappa del nostro sottosuolo per capire l’entità di questi bacini e, quindi, se eventualmente si potessero sfruttare ai fini non solo termali ma anche dal

punto di vista della geotermia a bassa entalpia, visto che l’acqua che fuoriesce dal pozzo è abbastanza calda».

Rispetto a queste dichiarazioni, il Comitato pone sul tavolo del pubblico dibattito la questione: Palazzolo deve rimanere la punta di diamante dei siti UNESCO degli Iblei o deve cedere alle

lusinghe di improbabili introiti delle royalities per ritrovare il proprio territorio devastato. Riteniamo che investire sullo sfruttamento delle risorse fossili offenda l’impegno, anche

finanziario, che i palazzolesi hanno rivolto, nel corso degli anni, a piccole imprese locali che puntano alla salvaguardia e alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, naturali, agricole e

turistiche. Il comitato chiede inoltre ai cittadini di non distogliere l’attenzione dalle risorse economiche che vengono attirate sul territorio dalla presenza del sito Unesco e dai futuri

investimenti che arriveranno dall’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei.

Il Coordinamento dei comitati NOTRIV e in particolare il Comitato NOTRIV Akrai invitano i cittadini a unirsi per la difesa dell’Ecologia e dell’Economia.

Val di Noto 21 febbraio 2020

Coordinamento dei Comitati NOTRIV del Val di Noto

Comitato NOTRIV Akrai

https://comitato-notriv.blogspot.com/

