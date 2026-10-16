Appalti truccati al Comune di Siracusa: il carabiniere sceglie il silenzio

Read this article in English→

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere il carabiniere Salvatore Strazzulla, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pubblici che sarebbero stati pilotati al Comune di Siracusa. Le accuse contestate sono associazione a delinquere, corruzione e violazione del segreto d’ufficio. L’indagine è coordinata dai pubblici ministeri Gery Ferrara e Amelia Luise, in servizio presso l’ufficio palermitano della Procura Europea (EPPO).

Pubblicità

Secondo l’ipotesi accusatoria, Strazzulla avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra la vicepresidente del Consiglio comunale, Concetta Carbone, attualmente agli arresti domiciliari, e la famiglia di imprenditori Boscarino. A quest’ultima sarebbero stati affidati in maniera indebita appalti pubblici per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro.

Gli interrogatori al centro dell’inchiesta

L’attenzione degli investigatori si concentra ora sui prossimi interrogatori. Concetta Carbone sarà sentita lunedì, mentre per il 30 ottobre è stato fissato l’interrogatorio preventivo dell’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, responsabile unico del procedimento relativo ai lavori per il primo ampliamento dell’ostello per migranti di Cassibile.

L’intervento rientrerebbe tra gli appalti finiti sotto la lente degli inquirenti, che ipotizzano un sistema di affidamenti irregolari nell’ambito della gestione dei lavori pubblici.

L’ipotesi di un canale preferenziale per gli imprenditori

Stando alla ricostruzione accusatoria, Carbone avrebbe favorito alcuni imprenditori nell’aggiudicazione di lavori pubblici, garantendo loro un canale preferenziale attraverso il ricorso agli affidamenti diretti.

Un meccanismo che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito di assegnare commesse pubbliche al di fuori delle procedure previste, favorendo determinati operatori economici.